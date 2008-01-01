Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
25 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На этой неделе в Москве сыро и тепло

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 25 февраля

  В последние дни уходящей зимы погода останется неустойчивой, с осадками, оттепель сменится морозами, которые в свою очередь опять отступят.

Во вторник 26 февраля еще тепло. При облачной погоде, ночью местами пройдет небольшой снег, в Москве подморозит до -2, местами еще до +1 градуса, днем 0..+2, ветер северо-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше многолетних значений на 5 градусов.

В середине недели из Европы на столичный регион распространится гребень антициклона, по его северной периферии будут перемещаться атмосферные фронты. Сохранится облачная погода, местами с небольшим снегом, ночью в столице подморозит до -3..-5, в Подмосковье до -7 градусов, днем в Москве -1..-3, по области до 5 градусов мороза. Среднесуточная температура останется немного выше климатической нормы.

Ночь на четверг обещает быть морозной, в столице около -6, в Подмосковье до -10 градусов, местами покружит небольшой снег. Но уже днем с северо-запада поведет наступление очередной циклон, его центр будет находиться к северу от Москвы. При облачной погоде, днем 28 февраля время от времени будет приниматься снег, но юго-западный и западный резкий, до 12 м/с, ветер будет поставлять теплый воздух и температура в столице повысится до +2, по области от -3 до +2 градусов.

В первый день календарной весны на московской земле время от времени будут приниматься осадки преимущественно в виде снега, после ночи с небольшими морозами -1..-6 градусов, днем оттепель до +2 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вт.
26 фев.
+1
Ср.
27 фев.
-5
Чт.
28 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Анатапур		 -44
Усть-Нера

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100