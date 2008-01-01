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На этой неделе в Москве сыро и тепло



ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 25 февраля



зимы погода останется неустойчивой, с осадками, оттепель сменится морозами, которые в свою очередь опять отступят.



Во вторник 26 февраля еще тепло. При облачной погоде, ночью местами пройдет небольшой снег, в Москве подморозит до -2, местами еще до +1 градуса, днем 0..+2, ветер северо-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше многолетних значений на 5 градусов.



В середине недели из Европы на столичный регион распространится гребень антициклона, по его северной периферии будут перемещаться атмосферные фронты. Сохранится облачная погода, местами с небольшим снегом, ночью в столице подморозит до -3..-5, в Подмосковье до -7 градусов, днем в Москве -1..-3, по области до 5 градусов мороза. Среднесуточная температура останется немного выше климатической нормы.



Ночь на четверг обещает быть морозной, в столице около -6, в Подмосковье до -10 градусов, местами покружит небольшой снег. Но уже днем с северо-запада поведет наступление очередной циклон, его центр будет находиться к северу от Москвы. При облачной погоде, днем 28 февраля время от времени будет приниматься снег, но юго-западный и западный резкий, до 12 м/с, ветер будет поставлять теплый воздух и температура в столице повысится до +2, по области от -3 до +2 градусов.



В первый день календарной весны на московской земле время от времени будут приниматься осадки преимущественно в виде снега, после ночи с небольшими морозами -1..-6 градусов, днем оттепель до +2 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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