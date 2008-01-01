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Новости погоды

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Приморский край: рекорд, опять рекорд

ИА "Метеоновости" / 11:14 Понедельник, 25 февраля

  Вот, уже который день подряд погода преподносит сюрпризы жителям Приморского края. Причиной тому, прежде всего область повышенного атмосферного давления, раскинувшаяся над краем, а другая - свою лепту внес циклон, чей центр накануне располагался над Хабаровским краем и своим теплым сектором охватил Приморье. В минувшее воскресенье среднесуточная температура превысила многолетние значения на 8-10, а местами и более градусов.

Возглавляет рекордсменов Владивосток, где 24 февраля воздух прогрелся до +9.6 градусов, что выше предыдущего на 3.6, наблюдавшегося в 1953 году. В Дальнереченске столбик термометра поднялся до отметки +6.8, прежний рекорд для 24 февраля составлял +5.8 и зафиксирован в 1960 году. Обновили инструментальные наблюдения за погодой Терней с абсолютным максимумом для 24 февраля +11.8, предыдущий +9.9 градусов наблюдался в 2014 году, а также в Рудной Пристани, +12.2, что выше прежнего на 0.6 градуса за 1960 год. В Преображение было +7.5, что выше предыдущего на 0.9 градуса и тоже за 1960 год.

До середины недели в Приморском крае сохранится теплая погода, а значит, велика вероятность новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /
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