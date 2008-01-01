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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:26 Понедельник, 25 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 14-24 февраля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 и 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозу ИЗМИРАН, в период 25 февраля - 5 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 27 февраля - 2 марта. / meteonovosti.ru /



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