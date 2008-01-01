Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
25 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 25 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столичном регионе сохранится неустойчивая, теплая погода. Атмосферное падение будет интенсивно падать, и его фон станет пониженным. Именно это и будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них могут отмечаться скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения. Этой категории людей стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью и при ухудшении самочувствия принять рекомендованные доктором лекарственные препараты. А из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательтного аппарата, а также бронхо-легочными недугами.

Геомагнитный фон 25 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Пн.
25 фев.
+4
Вт.
26 фев.
+3
Ср.
27 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Алис-Спрингс		 -39
Делянкир

некомфортное место: Певек
комфортное место: Кота

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100