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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 25 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе сохранится неустойчивая, теплая погода. Атмосферное падение будет интенсивно падать, и его фон станет пониженным. Именно это и будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них могут отмечаться скачки артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения. Этой категории людей стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью и при ухудшении самочувствия принять рекомендованные доктором лекарственные препараты. А из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательтного аппарата, а также бронхо-легочными недугами.



Геомагнитный фон 25 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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