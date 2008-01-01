Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
24 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые холодные и ветреные районы России

ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 24 февраля

  Согласно климату, самый холодный регион в России - Якутия. И в воскресенье в Усть-Нере зафиксировано -43 градуса, но из-за повышенной влажности воздуха температура тянет на все -47.

Самые неблагоприятные районы находятся на арктическом побережье азиатской части России. На Диксоне -25, но из-за сильного ветра 13 м/с, с порывами до 19 м/с, температура кажется ниже градусов на 10. В Тикси, что находится на арктическом побережье Якутии -22, но здесь снегопады и метели при ветре с порывами до 21 м/с, создают ощущение более низкой температуры, чем есть на самом деле - -34 градуса.

Ветрено и не комфортно на крайнем востоке России. В Уэлене ветер усиливается в порывах до 26 м/с и вместо -3 градусов, температура тянет на -17. В Анадыре идет снег при нулевой температуре, но из-за сильного ветра 18-23 м/с, ощущаешь -14 градусов.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Пн.
25 фев.
+4
Вт.
26 фев.
+3
Ср.
27 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Белфорд Роше		 -48
Оймякон

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Лампанг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100