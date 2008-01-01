

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые холодные и ветреные районы России



ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 24 февраля



Согласно климату, самый холодный регион в России - Якутия. И в воскресенье в Усть-Нере зафиксировано -43 градуса, но из-за повышенной влажности воздуха температура тянет на все -47.



Самые неблагоприятные районы находятся на арктическом побережье азиатской части России. На Диксоне -25, но из-за сильного ветра 13 м/с, с порывами до 19 м/с, температура кажется ниже градусов на 10. В Тикси, что находится на арктическом побережье Якутии -22, но здесь снегопады и метели при ветре с порывами до 21 м/с, создают ощущение более низкой температуры, чем есть на самом деле - -34 градуса.



Ветрено и не комфортно на крайнем востоке России. В Уэлене ветер усиливается в порывах до 26 м/с и вместо -3 градусов, температура тянет на -17. В Анадыре идет снег при нулевой температуре, но из-за сильного ветра 18-23 м/с, ощущаешь -14 градусов.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



