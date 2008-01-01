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Новости погоды

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В Ненецкий округ пришло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 24 февраля

  Накануне североатлантический циклон и его атмосферные фронты обрушился сильными осадками на Европейский Север. На севере Мурманской области выпало до 16 мм, в Ненецком округе до 11 мм на побережье округа разыгралась сильная метель при штормовом ветре до 27 м/с. Но помимо осадков, циклон забросил и теплый воздух и в Ненецком округе были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

На острове Колгуев 23 февраля среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений более, чем на 9 градусов, был установлен новый абсолютный максимум +1.0, что выше предыдущего всего-навсего на 0.4 градуса, зафиксированного 40 лет назад. Список рекордсменов пополнил и населенный пункт Шойна, где новый абсолютный максимум для 23 февраля теперь составляет +0.8 градуса, предыдущий +0.7 наблюдался в 1974 году. / meteonovosti.ru /
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