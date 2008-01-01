

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Сибири снегопады и метели



ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 24 февраля



Атлантический циклоны вынуждены проявлять свой несносный нрав в северных районах Сибири. Причиной тому обширный антициклон раскинувшийся над континентальными районами региона.



Накануне один из плеяды циклонов заметал сильными метелями при штормовом ветре до 25 м/с Таймыр.



В начале новой недели очередной атмосферный вихрь выйдет на север Таймыра, где снова метели при сильном ветре, его порывы достигнут20 м/с, будет идти снег.



Циклон не обойдет своим вниманием и Ямал. В понедельник здесь снегопады разной интенсивности и продолжительности, при ветре до 15 м/с поднимутся метели, а во вторник ветер окрепнет в порывах до 20 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



