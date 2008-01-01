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Новости погоды

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На севере Сибири снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 24 февраля

  Атлантический циклоны вынуждены проявлять свой несносный нрав в северных районах Сибири. Причиной тому обширный антициклон раскинувшийся над континентальными районами региона.

Накануне один из плеяды циклонов заметал сильными метелями при штормовом ветре до 25 м/с Таймыр.

В начале новой недели очередной атмосферный вихрь выйдет на север Таймыра, где снова метели при сильном ветре, его порывы достигнут20 м/с, будет идти снег.

Циклон не обойдет своим вниманием и Ямал. В понедельник здесь снегопады разной интенсивности и продолжительности, при ветре до 15 м/с поднимутся метели, а во вторник ветер окрепнет в порывах до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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