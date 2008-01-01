|
|
|
Новости погоды
Забайкалье: рекорд, опять рекорд
ИА "Метеоновости" / 13:03 Воскресенье, 24 февраля
В Забайкалье продолжает циркулировать очень теплый воздух. Накануне среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму более, чем на 10 градусов.
23 февраля были обновлены абсолютные максимумы температуры, но не в таком количестве, как 22 февраля.
Нерчинский Завод, который находится в Забайкальском крае, опять среди рекордсменов, новый абсолютный максимум для 23 февраля теперь составляет +1.2 градуса, предыдущий рекорд -4.4 наблюдался в 2014 году. В Нижнеангарске (Бурятия) столбик термометра остановился у отметки -1.9 градуса, что выше предыдущего на полградуса и тоже зафиксированного в 2014 году.
В предстоящие сутки с запада усилится натиск антициклона. По его восточной периферии будет опускаться арктический воздух, и в Забайкалье температура начнет понижаться. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.