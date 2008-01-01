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Новости погоды
На арктическом побережье Якутии метели и штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 24 февраля
Циклон от юго-восточной оконечности Новой Земли в предстоящие сутки совершит марш-бросок через акватории. Карского моря и переместится на акваторию моря Лаптевых, охватывая своим влиянием арктическое побережье Якутии.
В начале новой недели ожидается снег разной интенсивности и продолжительности от слабого до умеренного, ветер окрепнет до 13-18 м/с, а местами его порывы могут достигать штормовой силы 23-28 м/с.
Штормовая погода на арктическом побережье Якутии сохранится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /
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