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На арктическом побережье Якутии метели и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 24 февраля



Циклон от юго-восточной оконечности Новой Земли в предстоящие сутки совершит марш-бросок через акватории. Карского моря и переместится на акваторию моря Лаптевых, охватывая своим влиянием арктическое побережье Якутии.



В начале новой недели ожидается снег разной интенсивности и продолжительности от слабого до умеренного, ветер окрепнет до 13-18 м/с, а местами его порывы могут достигать штормовой силы 23-28 м/с.



Штормовая погода на арктическом побережье Якутии сохранится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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