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Новости погоды

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В Амурской области новый рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 11:02 Воскресенье, 24 февраля

  Накануне циклон, с центром над югом Якутии, "пригрел" Амурскую область, где и повысилась температура до рекордных значений. В Благовещенске 23 февраля был обновлен рекорд 1960 года, который теперь составляет +5.9, что выше предыдущего на 3.1 градуса. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 14.5 градусов!!!

В начале новой недели циклон уйдет на восток, вслед ему начнет поступать холодный воздух и днем уже до -4 градусов. Поэтому рекорд 1998 года со значением +5.5 градуса, сохранится для 25 февраля. / meteonovosti.ru /
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