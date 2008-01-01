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ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 24 февраля



Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы небольшим морозцем. На главной метеостанции города - ВДНХ в 9 часов утра было -3.6 градуса, примерно такая же температура в районе ТСХА и Тушино, в районе МГУ -4.1, в центре - на Балчуге -3.4 градуса. Осадков нет, лишь в районе МГУ отмечаются небольшие. В отдельных районах столицы дымка, в районе Тушино, ВДНХ и на Балчуге видимость не превышает 4 км. Ветер западный до 7 м/с.



Атмосферное давление повышенное 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%.



/ meteonovosti.ru /



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