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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:20 Воскресенье, 24 февраля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 13-23 февраля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 и 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.

По прогнозу ИЗМИРАН, в период 23 февраля - 4 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 24-25 и 27-28 февраля. / meteonovosti.ru /
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