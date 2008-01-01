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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:32 Воскресенье, 24 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области неустойчивая погода с выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров. Температура повысится до положительных значений, атмосферное давление начнет понижаться, но все же останется выше нормального, влажность воздуха повышенная. Такая погода неблагоприятна для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них могут отмечаться повышение артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца, немотивированная тревога и различные вегетативные нарушения. / meteonovosti.ru /



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