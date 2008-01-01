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Новости погоды

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На Европейском Севере сыро, ветрено и с оттепелью

ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 23 февраля

  Североатлантические циклоны активизировались и антициклон, который под их натиском вынужден мигрировать со Скандинавии в Центральную Европу.

В воскресенье циклон из Северной Атлантики выйдет к Шпицбергену, а его атмосферные фронты протянутся по Европейскому Северу, сея осадками разной интенсивности и продолжительности, усиливая ветер местами до штормового, поднимает метели и сбивает морозы.

В Мурманской области небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега, на севере ветер окрепнет в порывах 10-15 м/с, днем повышение температуры до +5 градусов, гололедица, местами сильная. В Архангельской области осадки небольшие и местами, днем оттепель до +1 градуса. В Ненецком округе, в зоне атмосферного фронта, небольшой, местами умеренный снег, метель при ветре местами в порывах 12-17 м/с, днем на западе повышение температуры до 0 градусов. Теплый воздух прорвется в северные районы Коми, где днем ожидается до +1 градуса. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, утром на крайнем северо-востоке усиление ветра с порывами до 18 м/с, разыграется метель. / meteonovosti.ru /
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