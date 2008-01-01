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Новости погоды

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На юге Якутии рекордное тепло, на востоке крепкие морозы

ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 23 февраля

  В последний рабочий день на этой неделе южные районы Якутии оказались в теплом секторе красноярского циклона. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 8-12 градусов. Больше всего тепла досталось Мирному, где 22 февраля была зафиксирована рекордно высокая температура -8.6 градуса, что выше предыдущего всего-навсего на 0.3 градуса, за 1999 год.

Сегодня циклон накроет южные и западные районы Якутии и в праздничный день здесь сильный снег, метель, ветер окрепнет в порывах до 15 м/с.

В воскресенье, в тылу циклона, снег ослабеет перейдет в разряд небольшого, но на юго-западе он все же будет более интенсивный, поднимутся поземки, температура понизится днем на юго-западе -6..-11, на юге до 18 градусов мороза.

Но самые крепкие морозы сохраняются на востоке Якутии ночью до -39..-44, в Оймяконье до -51 градуса. / meteonovosti.ru /
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