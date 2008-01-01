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ИА "Метеоновости" / 13:00 Суббота, 23 февраля
Праздничный день радует солнечной погодой без осадков, да и морозы стали мягче на 3-4 градуса. В 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ было -6.8, примерно такая же температура и в центре - на Балчуге, в районе ТСХА и Тушино -11 градусов, в районе МГУ -11.3. Ветер северо-западный в районе ТСХА и МГУ до 6 м/с.
Атмосферное давление повышенное 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 58%. / meteonovosti.ru /
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