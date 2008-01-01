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Рекордное тепло на азиатской части России



ИА "Метеоновости" / 12:44 Суббота, 23 февраля



Циклон, который накануне располагался над востоком Красноярского края, своим широким теплым сектором охватил территорию вокруг Байкала и поделился рекордным теплом с Амурской областью. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 10-12, а в Красноярском крае более, чем на 16 градусов. И, как следствие в ряде населенных пунктов были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой.



Больше всего рекордов пришлось на долю Забайкальского края. В краевом центре - Чите 22 февраля столбик термометра поднялся до отметки +5.4 градуса, хватило 0.1 градуса, чтобы оставить позади рекорд 1978 года. В Агинском температура повышалась до +7.6 градуса, оставив позади рекорд почти что, 60-летней давности +5.9 градуса. В Нерчинском Заводе было +4.7, прежний рекорд составлял -3.6 и наблюдался в 2002 году. В Борзя воздух разогрелся до +3.6, что выше прежнего на 4.4 градуса, зафиксированного в 1998 году. Рекордное тепло заглянуло в Бурятию, в Баргузине столбик термометра поднялся до отметки +2.3, прежний рекорд составлял +0.6, и произошло это в 1978 году. В Ербогачене -0.4 против 1999 года со значением -3.4 градуса. В Стрелке-Чуня, что расположен в Красноярском крае, 22 февраля было -2.6, что выше прежнего рекорда на 1.2 градуса за 1978 год. Рекордное тепло смогло проникнуть и в Амурскую область, так в Свободном после полудня было зафиксировано -0.6 градуса, предыдущий рекорд -1.8 наблюдался в 1998 году. / meteonovosti.ru /



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