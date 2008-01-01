|
|
|
Новости погоды
На востоке Чукотки снег и метели при штормовом ветре
ИА "Метеоновости" / 12:16 Суббота, 23 февраля
Циклон, который вот уже в течение нескольких дней кружит у восточного побережья Чукотки, удерживает ветреную погоду. Накануне в Уэлене ветер усиливался в порывах до 21 м/с, в Анадыре до 22 м/с.
В субботу циклон с акватории Берингова моря отправится к восточным берегам Чукотки, и ветер окрепнет в порывах до 30 м/с.
В воскресенье-понедельник центр циклона вплотную подойдет к восточному побережью полуострова, а вместе с ним и зона снегопадов и метелей , ветер разгонится до 20-25 м/с.
/ meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.