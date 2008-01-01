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Приморский край бьет рекорды по теплу



ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 23 февраля



Вот уже в течение нескольких дней над Приморским краем раскинулась область повышенного атмосферного давления. Погода установилась солнечная и не по сезону теплая, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6-8 градусов. Редкий день обходится без рекордно высоких значений, вот и минувший не стал исключением.



Во Владивостоке 22 февраля столбик термометра остановился у отметки +6.8 градуса, оставив позади 2001 год с температурой +5.4 градуса. В ряде населенных пунктов Приморья тоже обновлены инструментальные наблюдения за погодой. В Тернее новый абсолютный максимум для 22 февраля теперь +6, что выше предыдущего на 0.8 градуса за 1998 год, в Рудной Пристани +6.9 против 2001 года со значением +6.5 градуса. В Тимирязевском 22 февраля воздух прогрелся до +8.3 градуса, предыдущий рекорд 5.2 продержался с 1919 года, в Посьете было +9.5, что выше предыдущего на 2.4 градуса за 2001, в Преображение столбик термометра поднялся до отметки +8.1, прежний рекорд наблюдался в 2001 году и составлял +7.8 градуса.



В воскресенье Приморский край будет находиться в теплом секторе циклона, чей центр окажется над Хабаровским краем. Сохранится солнечная погода без осадков, после полудня во Владивостоке 5..7, в крае от 7 до 12 тепла. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 8 градусов и более. А, значит, велика вероятность новых рекордных значений температуры. Тем более, что во Владивостоке абсолютный максимум температуры для 24 февраля составляет =6 градусов и наблюдался он в 1953 году. / meteonovosti.ru /



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