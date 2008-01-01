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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 23 февраля

  Утро праздничного дня встречает москвичей и гостей столицы солнцем и морозом. В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ было -10.8 градуса, в районе ТСХА и Тушино -11, в районе МГУ -11.3, в центре - на Балчуге -9.9 градуса. Ветер северо-западный, в районе ВДНХ его порывы достигают 12 м/с.

Атмосферное давление повышенное 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 72%. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Барейли

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