

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 23 февраля



Утро праздничного дня встречает москвичей и гостей столицы солнцем и морозом. В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ было -10.8 градуса, в районе ТСХА и Тушино -11, в районе МГУ -11.3, в центре - на Балчуге -9.9 градуса. Ветер северо-западный, в районе ВДНХ его порывы достигают 12 м/с.



Атмосферное давление повышенное 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 72%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



