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Новости погоды
Информация о геомагнитной обстановке
ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 23 февраля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 12-22 февраля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 и 21 февраля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.
По прогнозу ИЗМИРАН, в период 23 февраля - 3 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности вероятно 27-28 февраля. / meteonovosti.ru /
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