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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:18 Суббота, 23 февраля



Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, но в конце дня свое влияние начнет распространять приближающийся атмосферный фронт с запада. Ожидается облачная погода, в первой половине дня с прояснениями. В конце дня прогнозируется небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



На фоне резкого роста атмосферного давления в Москве и области сформируется спастический тип погоды. По влиянию на организм человека, такие погодные условия являются неблагоприятными и могут вызывать развитие метеопатических реакций. Наиболее уязвимы лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень плохо переносят такое сочетания метеофакторов люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов. Часто приступы развиваются при перепадах температуры, так выход из теплого помещения на воздух может спровоцировать тяжелый приступ стенокардии, мигрени, бронхо-спазма. Следует выполнять рекомендации врачей, принимать вовремя лекарство, контролировать артериальное давление. / meteonovosti.ru /



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