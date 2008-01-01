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Непогода бушевала в Португалии



ИА "Метеоновости" / 17:05 Пятница, 22 февраля



Сильные грозовые дожди в сопровождении штормового ветра обрушились на Португалию. 20 и в ночь на 21 февраля погодные условия на Пиренейском полуострове. Но без вмешательства активных атмосферных фронтов не обошлось. Проявили они себя на западе полуострова. Прошли сильные дожди, выпало до 20 мм небесной влаги, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 23-28 м/с, а местами достигал ураганной силы, 33 м/с.



23 февраля антициклон переместится далее на восток. Атмосферное давление в Португалии понизится. Но осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы +7..+12 градусов, днем воздух прогреется до 16..21. Среднесуточная температура воздуха превысит привычные показатели на 2 градуса. / meteonovosti.ru /



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