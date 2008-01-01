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Сильные снегопады в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 13:35 Пятница, 22 февраля



Центральный район оказался на пути следования активного циклона и его атмосферных фронтов. Регион оказался в тыловой части циклона. Из-за чего температура заметно понизилась, и продолжает понижаться. Прошел снег, в отдельных районах сильный. 20 февраля и в ночь на 21 февраля В Московской области выпало до 15 мм осадков в виде снега. В Ивановской, Владимирской, Нижегородской областях до 12 мм, в Рязанской области до 16 мм, в Костромской до 17 мм небесной влаги.



23 февраля атмосферное давление подрастет, в ночные часы осадков не ожидается. Не будет снега и днем. А в вечерние часы Центральный район вновь пересекут атмосферные фронты. Пройдет снег от небольшого до умеренного. / meteonovosti.ru /



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