Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
22 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные снегопады в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 13:35 Пятница, 22 февраля

  Центральный район оказался на пути следования активного циклона и его атмосферных фронтов. Регион оказался в тыловой части циклона. Из-за чего температура заметно понизилась, и продолжает понижаться. Прошел снег, в отдельных районах сильный. 20 февраля и в ночь на 21 февраля В Московской области выпало до 15 мм осадков в виде снега. В Ивановской, Владимирской, Нижегородской областях до 12 мм, в Рязанской области до 16 мм, в Костромской до 17 мм небесной влаги.

23 февраля атмосферное давление подрастет, в ночные часы осадков не ожидается. Не будет снега и днем. А в вечерние часы Центральный район вновь пересекут атмосферные фронты. Пройдет снег от небольшого до умеренного. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-8
Сб.
23 фев.
-3
Вс.
24 фев.
+4
Пн.
25 фев.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мунду		 -47
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Амбала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100