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В Крыму погода испортится



ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 22 февраля



ветром. На Ай-Петри ветер в порывах усиливался до 27 м/с. И в предстоящие выходные дни погода на полуострове заметно испортится.



23 февраля полуостров окажется в тыловой, холодной части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. При облачной с прояснениями погоде будут идти сильные и очень сильные осадки в виде снега, на юге с мокрым снегом. Не исключены гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра 10-15 м/с, в порывах местами до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью и днем термометры покажут -6..-11 градусов, на побережье 0..-5.



24 февраля атмосферное давление начнет расти, регион окажется в антициклоне. Но из-за близости атмосферных фронтов местами пройдет небольшой снег, на юге местами с мокрым снегом, на дорогах гололедица, ветер ослабеет, скорость его 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -8..-13 градусов, на южном берегу 0..-5, днем -2..-7, на юге около нуля.



25 февраля во владениях антициклона осадков не ожидается, но по-прежнему ветрено, скорость ветра 7-12 м/с, в порывах до 17 м/с, в ночные часы воздух остынет до -10..-15 градусов, на южном берегу 0..-5, днем потеплеет до -1..+4, в горах прохладнее, -2..-7. / meteonovosti.ru /



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