

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке ветер ослабеет



ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 22 февраля



Циклонический вихрь с юга перемещается вдоль Камчатки. В минувший день, 20 февраля и в ночь на 21 из-за этого циклона на юге Камчатки прошел снег, мели метели, ветер в порывах усиливался до ураганных значений - 33 м/с. 23 февраля циклон продолжит перемещаться в направлении Чукотки. На Камчатке погода улучшится. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. В южной половине ночью -10..-15 градусов, при прояснениях до -20..-25, в центральной части -25..-20, при прояснениях до -40. Днем -4..-9, при облачности до -15. В северной половине порывы ветра 9-14 м/с, ночью -35..-40, при облачности -25..-30, днем -10..-15, при облачности -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



