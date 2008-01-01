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Новости погоды

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На Камчатке ветер ослабеет

ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 22 февраля

  Циклонический вихрь с юга перемещается вдоль Камчатки. В минувший день, 20 февраля и в ночь на 21 из-за этого циклона на юге Камчатки прошел снег, мели метели, ветер в порывах усиливался до ураганных значений - 33 м/с. 23 февраля циклон продолжит перемещаться в направлении Чукотки. На Камчатке погода улучшится. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. В южной половине ночью -10..-15 градусов, при прояснениях до -20..-25, в центральной части -25..-20, при прояснениях до -40. Днем -4..-9, при облачности до -15. В северной половине порывы ветра 9-14 м/с, ночью -35..-40, при облачности -25..-30, днем -10..-15, при облачности -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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