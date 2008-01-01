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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:02 Пятница, 22 февраля



Зима вновь заявила о себе. Сегодня утром, 22 февраля воздух остыл до -9,6 градуса. Это после оттепели. Прошел снег, усиливался ветер. Но в конце зимы такое - не редкость. Например, в 1922 году мороз был еще сильнее, -29 градусов. А в 1990 году воздух прогрелся до 6,6 градуса. Случались и сильные снегопады, так, в 1977 году на московскую землю выпало до 10,5 мм осадков. Ветер с порывами более 15 м/с бушевал в столице в 1986 году. А в 1966 году над городом стелился туман. Редкое явление, ледяной дождь, отмечено в 1977 году. Ливневой снег наблюдался в 1968 году.



В прошлом, 29018 году, температура воздуха была на 5 градусов ниже привычных значений. Ночью воздух остыл до -14 градусов, днем термометры показали -8,7 градуса. Осадков не было вовсе. Высота снежного покрова составила 47 см. Средним считается значение 38 см. В нынешнем году высота снега меньше, около 30 см. / meteonovosti.ru /



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