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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Пятница, 22 февраля



В столичный регион опять вернулась зима. Циклонический вихрь сместился в район Нижнего Новгорода, освобождая место усиливающемуся скандинавскому антициклону.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 22 февраля ожидается облачная погода. Местами ещё продолжится небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -9..-7 градусов, по области -11..-6. Ветер северного направления 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с, метель.



Понижение температуры в сочетании с ростом атмосферного давления и порывистым ветром будут формировать погоду спастического типа. По влиянию на организм человека, такие погодные условия являются неблагоприятными и могут вызывать развитие метеопатических реакций. Наиболее уязвимы лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень плохо переносят такое сочетания метеофакторов и люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов. Часто приступы развиваются при перепадах температуры, так выход из теплого помещения на воздух может спровоцировать тяжелый приступ стенокардии, мигрени, бронхо-спазма. Следует выполнять рекомендации врачей, принимать вовремя лекарство, контролировать артериальное давление.



Для тех, кто не реагирует на перепады метеофакторов, это вполне благоприятная погода, которая оказывает на организм тонизирующее влияние.



Геомагнитный фон 22 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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