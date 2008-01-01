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В Забайкалье температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 15:12 Четверг, 21 февраля



Температура в Забайкальском крае превышает привычные показатели на 8-10 градусов. Регион находится в теплом секторе небольшого циклонического вихря. В ночные часы здесь подмораживает до -20 градусов, а днем воздух прогревается до положительных значений. И снова не обошлось без температурных рекордов. 20 февраля список рекордсменов пополнили: Могоча +1, (ранее -1,3 в 2002 году), Сретенск -2,1, Агинское +3,1 (+1,1 в 1978 году), Нерчинский завод, +0,3, Борзя -1,1 градуса.



22 февраля регион останется в теплом секторе малоподвижного циклона, осадков не ожидается, ночью -13..-18 градусов, местами -23..-28, днем 0..-5, местами -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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