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Новости погоды

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50-градусные морозы трещат в Якутии

ИА "Метеоновости" / 14:33 Четверг, 21 февраля

  На большей части территории Якутии сохраняется повышенный фон атмосферного давления. Погодные условия здесь определяет обширный антициклон. В условиях низкой влажности воздуха при безоблачной погоде воздух в ночные часы выхолаживается до -45 градусов и ниже. Самые сильные морозы, как правило, в восточной части. В ночь на 21 февраля до -51,7 градусов остыл воздух в Усть-Нере, -51,1 градуса показали термометры в Юртах. -51,2 градуса в Оймяконе, и -51 градус в Делянкире.

22 февраля влияние антициклона не ослабеет, но коррективы в погоду внесут атмосферные фронты. На западе и на юге пройдет снег от небольшого до уметенного, ночью по-прежнему очень холодно, -28..-33, на севере и востоке -33..-38, на северо-востоке -38..-43, в Оймяконье -48..-53. На юго-западе -5..-10 градусов. Днем термометры покажут -21..-26 градусов, на северо-востоке -33..-38, на юго-западе 0..-5. / meteonovosti.ru /
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