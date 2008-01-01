

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере ЕТР погода меняется



ИА "Метеоновости" / 14:12 Четверг, 21 февраля



Обширный циклонический вихрь, хозяйничающий на севере ЕТР, обильно посыпал снегом Архангельскую область. 20 и в ночь на 21 февраля здесь выпало до 12 мм осадков в пересчете на воду. Мели метели при ветер в порывах до 23 м/с. Метели отмечались и в Карелии, а также в Мурманской области. Скорость ветра 21 м/с и 22 м/с соответственно.



22 февраля синоптическая ситуация изменится. Северные районы окажутся в барическом гребне. Но и влияние атмосферных фронтов на западе будет сказываться. В Мурманской области пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер усилится в порывах до 12-17 м/, поднимется метель, днем -5..-10 градусов, при прояснениях до -15. В Архангельской области местами небольшой снег, порывы до 9-14 м/с, температура воздуха днем -7..-12 градусов. В Карелии местами небольшой снег, -6..-11, местами до -16. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



