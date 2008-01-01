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Циклон бушует на Британских островах



ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 21 февраля



Североатлантический циклон, кружащий близ Исландии, оказывает влияние на погоду в Европе. Атмосферные фронты этого вихря дотягиваются до Британских островов, где погода очень неустойчивая. 20 февраля здесь прошли сильные осадки, выпало до 31 мм небесной влаги. Ветер в горах и на побережье усиливался до ураганных значений, 33 м/с.



22 февраля атмосферное давление начнет расти, но влияние атмосферных фронтов не ослабеет. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы +3..+8 градусов, днем +10..+15, в отдельных районах страны ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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