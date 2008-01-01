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Новости погоды
Ветер на Чукотке усилится
ИА "Метеоновости" / 13:45 Четверг, 21 февраля
Погодные условия на Чукотке далеки от идеальных. В минувший день, 20 февраля на полуострове хозяйничал атмосферный фронт циклона, кружащего в Беринговом море. На востоке Чукотки ветер в порывах усиливался до 23 м/с.
22 февраля циклонический вихрь углубится и приблизится к Чукотке. А над Восточно-Сибирским морем усиливается антициклон. Из-за перепада атмосферного давления между циклоном и антициклоном ветер в порывах будет усиливаться до 23-28 м/с. Циклон и его атмосферные фронты принесут на восток полуострова снег, при порывистом ветре разыграется метель. Непогода задержится на Чукотке до 24 февраля. / meteonovosti.ru /
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