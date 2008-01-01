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Новости погоды

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Какой будет погода в Москве в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 21 февраля

  В столице погода неустойчивая. Оттепель сменяется морозом, дождь - снегом. Причем погодные условия меняются очень быстро. В пятницу и в субботу подморозит, особенно в ночные часы, а с начала новой недели воздух снова прогреется до оттепели.

22 февраля в столице ожидается резкий рост атмосферного давления, циклонический вихрь начнет двигаться в восточном направлении, ему на смену спешит антициклон. Московская область окажется в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет приниматься снег, местами метель при ветре в порывах 15-20 м/с, ночью подморозит до -9..-14 градусов, да и днем не намного теплее, -6..-11 градусов.

23 февраля морозы в ночные часы усилятся. Атмосферное давление еще подрастет. Ночью осадки прекратятся, а днем небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер ночью в порывах до 10-15 м/с, днем ослабеет до 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -12..-17 градусов, в центре Москвы -8..-10, днем -4..-9 градусов.

24 февраля столица окажется во власти очередного циклона. При облачной погод пройдет небольшой снег, днем мокрый снег и снег. Ночью -6..-11 градусов, днем оттепель, -2:+3.

25 и 26 февраля атмосферное давление в Москве и области пониженное, облачно, небольшие осадки. Ночью -4..+1, днем -2..+3. / meteonovosti.ru /
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