

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москву вновь засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 21 февраля



В среду, 20 февраля, Москва и область находились в теплом секторе циклона, температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов, термометры в столице показывали +2 градуса. К вечеру температура воздуха начала понижаться, пошел небольшой мокрый снег. Ночью снегопад продолжился. Утром улицы столичного региона были покрыты белым снегом. За прошедшую ночь количество выпавшего снега составило 3 мм, на юго-западе столицы снега больше, 4,3 мм, а больше всего снега выпало на станции Внуково, 7 мм. Снег будет продолжаться, температура воздуха понизится: ночью 21 февраля -9..-11 градусов, днем -7..-9. Северный ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



