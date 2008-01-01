Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ухудшение погоды в Крыму

ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 21 февраля

  Власть над погодой в южных районах России переходит к ложбине атлантического циклона, его центр пришел на центр России, а ложбина с атмосферными фронтами дотянулась до полуострова Крым. Фронты несут осадки, понижают температуру, с этим же процессом ожидается и усиление ветра.

Сегодня, 21 февраля: осадки преимущественно небольшие и местами, но ветер усиливается до 15-20 м/с, температура +4..+9 градусов. А 22 февраля дождь, переходящий в снег, местами сильный, по-прежнему ветрено, до 15-20 м/с, температура понизится до 2..7 градусов. Но самый пик непогоды придется на субботу, 23 февраля, снегопады, местами сильные, метели, гололедица, дальнейшее усиление ветра, до 22 м/с и понижение температуры: днем -4..-9, на южном побережье Крыма до 0..-3, в горах до -12 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Чт.
21 фев.
-2
Пт.
22 фев.
-9
Сб.
23 фев.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кхонкэн		 -45
Юрты

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Тикрит

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100