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Ухудшение погоды в Крыму



ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 21 февраля



Власть над погодой в южных районах России переходит к ложбине атлантического циклона, его центр пришел на центр России, а ложбина с атмосферными фронтами дотянулась до полуострова Крым. Фронты несут осадки, понижают температуру, с этим же процессом ожидается и усиление ветра.



Сегодня, 21 февраля: осадки преимущественно небольшие и местами, но ветер усиливается до 15-20 м/с, температура +4..+9 градусов. А 22 февраля дождь, переходящий в снег, местами сильный, по-прежнему ветрено, до 15-20 м/с, температура понизится до 2..7 градусов. Но самый пик непогоды придется на субботу, 23 февраля, снегопады, местами сильные, метели, гололедица, дальнейшее усиление ветра, до 22 м/с и понижение температуры: днем -4..-9, на южном побережье Крыма до 0..-3, в горах до -12 градусов. / meteonovosti.ru /



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