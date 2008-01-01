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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Четверг, 21 февраля

  В четверг днем Москва и Московская область окажутся в тыловой части североатлантического циклона. При облачной погоде ожидается временами снег, местами метель, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области от -4 до +1 градусов. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области сохранится пониженный фон атмосферного давления, а температура воздуха превысит средние многолетние значения на 4-5 градусов. Такие погодные условия в сочетании с порывистым ветром и высокой влажностью являются дискомфортными и нагрузочными для организма.

Еще Гиппократ писал: "Перемены погоды и времени года больше всего рождают болезни". Особенно чувствуют эти перемены люди пожилого возраста, страдающие к тому же целым "букетом" хронических заболеваний. Наиболее метеочувствительны лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалительными и посттравматическими болезнями суставов и позвоночника, а высокая влажность и низкое содержание кислорода резко ухудшает самочувствие и вызывает обострение при заболеваниях органов дыхания.

Понижение или повышение артериального давления, усиление боли в области сердца, головные боли, сосудистые спазмы с приступами мигрени или стенокардии, одышка и др. симптомы часто возникают при таких погодных условиях.

Следует контролировать артериальное давление, снимать болевые проявления. Если есть не мотивированные тревожно-депрессивные состояния, бессонница, раздражительность, можно принять успокаивающие средства - валериану, пустырник, травяные чаи с мелиссой или мятой. Но, как правило, для метеочувствительных людей это малоэффективно, поэтому необходимо своевременно принимать те лекарства, которые обычно рекомендованы врачом.

Геомагнитный фон 21 февраля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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