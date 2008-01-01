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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 20 февраля
Погоду в столичной области будет определять близость атмосферного фронта. При сплошной облачности местами станет накрапывать небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области 0..+3. Ветер юго-западный, 7-12м/с. / meteonovosti.ru /
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