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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 20 февраля

  Погоду в столичной области будет определять близость атмосферного фронта. При сплошной облачности местами станет накрапывать небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области 0..+3. Ветер юго-западный, 7-12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+3
Чт.
21 фев.
-2
Пт.
22 фев.
-9
Сб.
23 фев.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Биратнагар

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