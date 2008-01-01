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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 13:47 Среда, 20 февраля

  Северо-западный поток по высотной ложбине на побережье Краснодарского края принесет осадки, понизит температуру, с этим же процессом ожидается и усиление ветра. Ухудшение погоды ожидается уже в четверг.

21 февраля: осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. А 22 и 23 сильные осадки, гололедно-изморозевые явления, местами туман. И такое опасное явление, как налипание мокрого снега, его ожидают в горных районах Адыгеи и в Сочи. А ветер будет усиливаться до 12-18 м/с, в субботу, 23 февраля до 20-23 м/с, из-за ветра понизится температура на участке Анапа -Геленджик, от Геленджика до Псоу +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /
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