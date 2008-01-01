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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 20 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшие осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,1..+2,7 градуса; Северном +1,6..+2,9 градуса, Северо-восточном +1,3..+2,7 градуса, Восточном +1,8..+2,2 градуса, Юго-восточном +1,3..+2,1 градуса, Южном +1,4..+2,4 градуса, Юго-западном +1,1..+2,2 градуса, Западном +1,0..+2,4 градуса, Северо-западном +1,6..+2,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,1..+2,2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки( снег, дождь), температура воздуха +0,7..+1,5 градуса, порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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