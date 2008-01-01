

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Еще один день с непогодой на Неве



ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 20 февраля



Пасмурную и ветреную погоду на берегах Балтийского моря, поддерживает весьма активный циклон. Из-за него в Санкт-Петербурге 19 февраля выпало 3 мм осадков, преимущественно в виде дождя при температуре +2..+3 градуса. Такая высокая температура способствовала уменьшению высоты снежного покрова, от 27 см до 24 см. В четверг, 21 февраля, циклон сместится на Вологду, и на Неве, в его тылу резко понизится температура. Наступающей ночью и днем температура в Санкт-Петербурге -5..-7 градусов. Ночью и утром снег, метель с ветром до 15-18 м/с. Улучшение ситуации ожидается в пятницу, 22 февраля, без осадков, ветер будет стихать, температура ночью еще ниже: до -12, а днем -4..-6 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



