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Ранняя весна в Европе



ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 20 февраля







Осадков в странах Европы выпало немного, в большинстве столиц старого света снега нет. А раз нет снега, то и все тепло, поступающее за счет адвекции и солнечной радиации, будет тратиться лишь на прогрев воздуха, а не на таяние снега.



Усиливающийся антициклон, обеспечив солнцем территорию от Британских островов до границ с Россией, будет "работать" на повышение температуры, и усилению весенних процессов.



Так в Польше средняя температура в последние дни была выше нормы на 5-7 градусов, а максимальная превышала 10 градусов, Были побиты рекорды температуры в Варшаве: 18 февраля температура повысилась до +10,7, 19 февраля до +14,0 градуса. И в Кракове новый рекорд был побит 19 февраля +13,3.



Рекордно тепло было в Хорватии, в Загребе +17,9, что выше предыдущего на 1,7 градуса, отмечавшегося в 2006 году. Антициклон малоподвижный, очень мощный, его присутствие над Европой сохранится до середины следующей недели. Негативным явлением, при такой синоптический ситуации, будет порывистый ветер в странах восточной Европы. / meteonovosti.ru /



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