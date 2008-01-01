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После аномального тепла в Калининграде похолодание



ИА "Метеоновости" / 11:45 Среда, 20 февраля



Наша западная область весь февраль "нежилась" в тепле. За прошедшие две декады даже минимальная температура в областном центре лишь шесть раз опускалась ниже нулевой отметки. Самая холодная ночь случилась на 5 февраля: -3,9, а самая высокая температура была 16 февраля: +12,1 градуса, это значение стало рекордным. И вот новый рекорд, уже для 19 февраля: +10,9 градуса. Средняя температура прошедших суток выше нормы на 5 градусов.



Аномальное тепло сохранится и текущим днем, 20 февраля, а 21 февраля повеет холодом. Ожидается, что средняя температура будет близка к норме. На южной окраине циклона в зоне фронтов пройдут осадки. С осадками будет и в ночь на 22 февраля, а затем с усилением влияния антициклона, без осадков. Но при северном ветре температура понизится, 22 февраля ночью до -1..-6, днем ниже 0 градусов, 23 февраля ночная температура -3..-8, днем около 0 градусов, что ниже нормы на 2,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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