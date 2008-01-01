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Новости погоды

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Снегопады и метели надвигаются на Коми

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 20 февраля

  Активный циклон с центром над Ботническим заливом смещается на восток. В зону его влияния 19 февраля попали Карелия, Архангельская область и Вологодская. А через сутки дыхание циклона будет весьма заметным и на территории Коми. В Карелии выпало до 15 мм осадков в виде снега и мокрого снега, в Архангельской области до 7 мм, в Вологодской до 6 мм осадков. Примерно такая же картина будет 21 февраля в Коми. Ожидается сильный снег, на юго-западе республики мокрый снег, местами слабый гололед, метель, при ветре до 12-17 м/с. Температура в теплом секторе циклона повысится до -2..-7 градусов, а местами до +1.

А 22 февраля с отходом центра циклона на Поволжье, территория Коми окажется в тыловой его части, холодной, снег продолжится, температура понизится до -11..-16 градусов, на северо-востоке после -17..-20 до -20..-25. До -29 градусов ожидаются морозы в ночь на 23 февраля, местами до -37 в северных районах, и -20..-25 в южных. / meteonovosti.ru /
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