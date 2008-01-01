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Контрасты погоды в Якутии



ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 20 февраля



Огромная территория республики Саха изначально предполагает, что погодные условия будут разнообразными. Контрасты температуры между ночными значениями и дневными превышают 10-15 градусов, но и очень большой разброс по географическому признаку. Но и это еще не все, интригу добавляет синоптический процесс, например как это сейчас. В ночь с 19 на 20 февраля самые низкие значения отмечались на северо-востоке, ближе к Оймякону, на станции Нера: -53,1 градус, днем здесь -40 градусов. Средняя температура воздуха близка к климатической норме и даже несколько ниже: на 1-2 градуса. На юго-западе территории напротив было тепло: максимальная температура -7..-11 градусов, а минимальная от -12 до -17 градусов, а средняя температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов. Тепло на запад и юго-запад принес теплый фронт сибирского циклона. Диктовать условия погоды этот фронт будет и в ближайшие трое суток. К пятнице, 22 февраля, температура на юго-западе повысится до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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