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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:50 Среда, 20 февраля

  Погода в столичном регионе удивляет жителей разнообразием. Особенно в конце зимы. Сегодня днем воздух прогреется до +1..+3 градусов. Среднесуточная температура выше привычных значений на 5-6 градусов. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Дневная температура не дотянет до рекордной. Ведь в 1976 году 20 февраля воздух прогрелся до +6 градусов. А в далеком 1902 году в Москве трещали сибирские морозы, под утро столбики термометров опустились до отметки -29 градусов. Сильными осадками запомнился 20 февраля в 1957 году. Тогда в виде снега и мокрого снега выпало 17,9 мм небесной влаги.

В прошлом, 2018 году температура воздуха была в пределах климатической нормы, ночью термометры показали -8,9 градуса, днем -4,9. Прошел небольшой снег, до 1 мм осадков. Высота снега увеличилась до 49 см, что выше привычных значений на 10 см. / meteonovosti.ru /
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