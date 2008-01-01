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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Среда, 20 февраля

  В среду днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве +1..+3, по области от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе погода по-прежнему неустойчивая. Перепады основных метеопараметров, сопровождаемые порывистым ветром и высокой влажностью, являются дискомфортными и нагрузочными для организма. Особенно чувствуют эти перемены люди пожилого возраста. Наиболее метеочувствительны лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с воспалительными и посттравматическими болезнями суставов и позвоночника, а высокая влажность и низкое содержание кислорода резко ухудшает самочувствие и вызывает обострение при болезнях органов дыхания. Следует контролировать артериальное давление, снимать болевые проявления. Необходимо своевременно принимать те лекарства, которые обычно рекомендованы врачом. / meteonovosti.ru /
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