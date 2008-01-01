

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Россыпь рекордов в Европе



ИА "Метеоновости" / 14:55 Вторник, 19 февраля



Европа "греется" в тепле атлантических циклонов. Температура воздуха превышает климатическую норму на 7-8 градусов, в Германии даже на 10 градусов. И снова рекорды. 18 февраля в дневные часы в норвежском Тронхейме воздух прогрелся до 10,9 градуса (ранее максимальным для этого дня значением считалось 8,8 градуса, установленное в 1998 году). 13,3 градуса показали термометры в Праге. А этот рекорд держался более 100 лет. 12 градусов в городе было в 1813 году. В Любляне 15,4 градуса, немного выше рекорда, установленного в 1949 году. 15 градусов показали термометры в Кракове. Значительно выше недавнего рекорда, установленного в 2016 году. Тогда было 10,2 градуса.



Тепло задержится в Европе еще несколько дней. Юг региона будет греться в антициклоне, а северные страны - в теплом секторе очередного атлантического циклона. Вероятно, ближайшие дни подарят еще несколько температурных рекордов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



