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Башкирию засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 14:41 Вторник, 19 февраля



Небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты принесли в Башкирию сильные снегопады и метели. 18 и в ночь на 19 февраля циклон пересекал Уральский регион и Башкирию. Снега на юге Урала выпало много, до 6 мм, еще больше в Башкирии, до 10 мм осадков в пересчете на воду. Мела метель, ветер в порывах усиливался до 18 м/с. Высота сугробов после обильного снегопада увеличилась на 8-12 см.



20 февраля атмосферное давление начнет расти, но из-за неустойчивости в верхних слоях атмосферы местами будут приниматься небольшой снег, ветер в порывах усилится до 16 м/с, на дорогах скользко. Температура воздуха в дневные часы -7.-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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