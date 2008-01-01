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Новости погоды
Сильные дожди в Корее и в Японии
ИА "Метеоновости" / 14:13 Вторник, 19 февраля
В минувший день, 18 февраля, Корея и Японский архипелаг оказались на пути следования активных атмосферных фронтов. Сильные дожди прошли в Южной Корее, выпало до 33 мм осадков. В Японии, на острове Хонсю, во время ливневого дождя выпало до 80 мм небесной влаги.
20 февраля погодные условия в Корее и в Японии вновь будут определять атмосферные фронты. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Преобладающая температура воздуха в Корее +2..+7 градусов, в Японии 14..19 тепла. / meteonovosti.ru /
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